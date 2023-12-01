شكرا لقرائتكم خبر عن الهالوين مكمل لآخر السنة.. طرح 5 أفلام أمريكية جديدة مع نهاية العام "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة ليست بالكبيرة على مرور احتفالات الهالوين، حرص منتجو السينما الأمريكية على جعل الأجواء متكاملة حتى نهاية العام، ولم يكن هذا عن طريق الأزياء والزينة في الشوارع والأحياء والمنازل فقط، بل أيضًا من خلال الشاشة الكبيرة، حيث كشف موقع IMDb عن 5 أفلام أصبحت متاحة ابتداءً من الخميس 30 نوفمبر وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة.

البداية كانت مع طرح فيلم Crypt of Evil يوم 30 نوفمبر، وتدور أحداث الفيلم في مغامرة الكهوف، سرعان ما يتم سجن مجموعة من الأصدقاء في سرداب ملعون، من خلال احداث مليئة بالرعب.



Crypt of Evil

وفي نفس اليوم أيضًا، تم طرح He Killed in Ecstasy وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول طبيب شاب يقتل نفسه بعد أن أنهت لجنة طبية أبحاثه على الأجنة البشرية، معتبرة إياها غير إنسانية للغاية.



He Killed in Ecstasy

واليوم الأول من ديسمبر، الجمهور على موعد مع طرح فيلم Godzilla Minus One، الذي تدور أحداثه حول حول اليابان والتي وصلت بعد الحرب إلى أدنى مستوياتها عندما ظهرت أزمة جديدة على شكل وحش عملاق، عمد إلى القوة المروعة للقنبلة الذرية.



Godzilla Minus One

وفي الثامن من ديسمبر الجارى، يطرح فيلم Lord of Misrule، الذي تدور أحداثه حول بحث يائس عن الابنة الصغيرة لوزير البلدة الجديد، في أجواء من الرعب.



Lord of Misrule

وفي اليوم التالي وتحديدًا 9 ديسمبر، يُطرح فيلم Dreams of Darkness، وتدور أحداث الفيلم حول ديريك فابري، الذي بعد أن دمره اختفاء زوجته، يدخل إلى عالم مرعب من الشر الغامض والإثارة والإغراء الخارق للطبيعة بينما يحاول كشف سر اختفائها.