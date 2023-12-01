فن ومشاهير

الهالوين مكمل لآخر السنة.. طرح 5 أفلام أمريكية جديدة مع نهاية العام "صور"

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القاهرة - سامية سيد - بعد فترة ليست بالكبيرة على مرور احتفالات الهالوين، حرص منتجو السينما الأمريكية على جعل الأجواء متكاملة حتى نهاية العام، ولم يكن هذا عن طريق الأزياء والزينة في الشوارع والأحياء والمنازل فقط، بل أيضًا من خلال الشاشة الكبيرة، حيث كشف موقع IMDb عن 5 أفلام أصبحت متاحة ابتداءً من الخميس 30 نوفمبر وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة.

فيلم Crypt of Evil

البداية كانت مع طرح فيلم Crypt of Evil يوم 30 نوفمبر، وتدور أحداث الفيلم في مغامرة الكهوف، سرعان ما يتم سجن مجموعة من الأصدقاء في سرداب ملعون، من خلال احداث مليئة بالرعب.

Crypt of Evil
Crypt of Evil
فيلم He Killed in Ecstasy

وفي نفس اليوم أيضًا، تم طرح He Killed in Ecstasy وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول طبيب شاب يقتل نفسه بعد أن أنهت لجنة طبية أبحاثه على الأجنة البشرية، معتبرة إياها غير إنسانية للغاية.

He Killed in Ecstasy
He Killed in Ecstasy
فيلم Godzilla Minus One

واليوم الأول من ديسمبر، الجمهور على موعد مع طرح فيلم Godzilla Minus One، الذي تدور أحداثه حول حول اليابان والتي وصلت بعد الحرب إلى أدنى مستوياتها عندما ظهرت أزمة جديدة على شكل وحش عملاق، عمد إلى القوة المروعة للقنبلة الذرية.

Godzilla Minus One
Godzilla Minus One
فيلم Lord of Misrule

وفي الثامن من ديسمبر الجارى، يطرح فيلم Lord of Misrule، الذي تدور أحداثه حول بحث يائس عن الابنة الصغيرة لوزير البلدة الجديد، في أجواء من الرعب.

Lord of Misrule
Lord of Misrule
فيلم Dreams of Darkness

وفي اليوم التالي وتحديدًا 9 ديسمبر، يُطرح فيلم Dreams of Darkness، وتدور أحداث الفيلم حول ديريك فابري، الذي بعد أن دمره اختفاء زوجته، يدخل إلى عالم مرعب من الشر الغامض والإثارة والإغراء الخارق للطبيعة بينما يحاول كشف سر اختفائها.

Dreams of Darkness
Dreams of Darkness

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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