شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح كليب الأغنية الرسمية لـ كأس أمم أفريقيا "Akwaba".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد رمضان، كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقه بداية العام المقبل، وتحمل الأغنية اسم "Akwaba" اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.



محمد رمضان

وعرض للنجم محمد رمضان في شهر رمضان الماضي، مسلسل "جعفر العمدة" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.