الأمير ويليام من معجبي تايلور سويفت.. ما قاله فاجأ الجميع!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الأمير ويليام، البالغ من العمر 41 عامًا، التكهنات حول كونه من معجبي النجمة العالمية تايلور سويفت خلال لقاء له على هامش جوائز تاسك للحفاظ على البيئة 2023 في لندن.

وورد في مجلة Hello! أن الأمير ويليام ذكر اسم النجمة الشهيرة، التي اختتمت مؤخراً جولتها الغنائية القياسية “Eras Tour” لعام 2023، أثناء حديثه مع عازف الغيتار روني وود حول جولة فرقة The Rolling Stones القادمة وألبومهم الجديد. إذ قال في إجابة على سؤال الأخير إن كان سيحضر الحفل: “إذا تمكنت من جلب تايلور سويفت، سأحضر بالتأكيد”.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير ويليام سبق وأن شارك المسرح مع تايلور سويفت وجون بون جوفي خلال حدث خيري في قصر كينسينغتون في عام 2013، حيث غنوا معًا أغنية “Livin’ on a Prayer”.

في سلسلة Apple Fitness+ ” Time to Walk” التي بُثت في ديسمبر 2021، شارك ويليام تفاصيل جديدة عن تلك اللحظة، معبرًا عن دهشته وحيرته من تلك التجربة. أوضح أنه لا يزال يشعر بالحرج من رد فعله العفوي.

إضافةً إلى ذلك، تحدث الأمير عن كيفية تأثره بالموسيقى منذ طفولته، مستذكرًا كيف كانت والدته الأميرة ديانا تضع الموسيقى أثناء توصيله وشقيقه الأمير هاري إلى المدرسة. وكشف الأمير أن شغف الموسيقى انتقل إلى أطفاله، إذ أن ابنه الأصغر لويس من عشاق أغاني فرقة OneRepublic، فيما يهتم ابنه الأكبر جورج بفرقة AC/DC.

وفي هذا السياق يمكن القول إن الأمير ويليام يمثل جيلاً جديدًا من العائلة الملكية البريطانية، جيل يتمتع بتواصل أكثر مع الجمهور وتقدير للفن والثقافة الشعبية. حديثه عن تايلور سويفت ومشاركته في الأحداث الخيرية الموسيقية يبرز جانبه الإنساني ويقربه من الناس.