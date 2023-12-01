كاظم الساهر يستأنف نشاطه.. حفلان بدلاً من واحد في أوبرا دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المنتظر أن يُحيي النجم العراقي كاظم الساهر حفلتين في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل كل حفلاته خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث التي شهدتها غزة.

وقد تم الإعلان عن إقامة حفل الفنان كاظم الساهر الأول مساء الجمعة 22 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح دار أوبرا دبي، ونظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على حجز تذاكر الحفل تم الإعلان عن إقامة حفلة أخرى بنفس المكان في اليوم التالي 23 ديسمبر.

وخلال أحدث لقاء تلفزيوني للفنان العراقي كاظم الساهر تحدث عن المرأة مؤكدًا بأنه يراها كل المجتمع وليس نصف المجتمع، مُشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع ومساعدتها في تقدمه، ويرى أن الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين.

فيما تحدث الفنان كاظم الساهر خلال لقائه مع قناة DW عربية عن هواياته المختلفة بعيدًا عن الغناء بأنه يحب بشكل كبير هواية الرسم والفنون بشكل عام، موضحًا بأنه لو لم يحترف الفن لكان إمتهن الرسم أو النحت.

كما أكد الفنان كاظم الساهر بإنه فاشل بالتمثيل بنسبة 100%، فيما يعتبر نفسه طباخاً ماهراً ويعد بعض الأكلات بطريقة جيدة، مضيفًا بأنه من هوايته أيضًا أنه يحب الزراعة ويجد نفسه خبيراً في الزراعة، حيث زرع أكثر من 500 شجرة بأرضه.