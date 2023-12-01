“الخائن” ليس التجربة الأولى.. الخيانة جمعت قيس وسلافة ومرام في مسلسل سابق.. تعرفوا إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحظى مسلسل “الخائن” الذي يتم عرضه حالياً بشهرة وانتشار كبيرين ونسب متابعة عالية، مع تصاعد أحداثه واحتدام المواجهات بين أبطاله، في ظل قصة بطلها الرئيسي هو الخيانة، حين يعيش “سيف” الذي يؤدي دوره النجم السوري قيس الشيخ نجيب، قصة حب وزواج سري مع “تيا” التي تؤدي دورها مرام علي، إلى أن تكتشف زوجته “أسيل” التي تؤدي دورها سلافة معمار ذلك؛ لتبدأ رحلة الانتقام وسْط أحداث متصاعدة وردود أفعال مشوّقة.

وفي جردة للأعمال التي جمعت النجوم الثلاثة خلال السنوات الماضية، كان اللافت أنهم اجتمعوا بعمل درامي سابق كان محوره الخيانة أيضاً؛ حيث اجتمع الثلاثي قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار ومرام علي ونجوم آخرون في خماسية “امرأة كالقمر”، وهي إحدى خماسيات الموسم الثاني من مسلسل “أهل الغرام”، الذي تم تصويره في العام 2015، على شكل خماسيات، كلٌّ منها تحمل قصة مختلفة، وشارك بها عددٌ كبير من النجوم.

خماسية امرأة كالقمر من تأليف ريم حنا، وإخراج المثنى صبح، كان بطلها الخيانة، وجمعت كلاً من النجوم: قيس الشيخ نجيب، وسلافة معمار، ومرام علي؛ حيث تدور قصة الخماسية حول شاب هو “جرير” (قيس الشيخ نجيب)، تبحث له أخته عن فتاة ليتزوجها زيجة تقليدية بعد قدومه من الاغتراب؛ فيقع اختيارها على “ساندرا” التي أدّت دورها مرام علي، وبالفعل يبدأ التعارف بين “جرير” و”ساندرا”، وتسير الأمور بشكلها المعتاد، إلا أن المفاجأة تحدث عندما يقع “جرير” في حب “زينة” التي أدّت دورها سلافة معمار، وهي امرأة مطلقة، وبنفس الوقت هي خالة “ساندرا”؛ لتبدأ الأحداث بالتصاعد.



وكان لافتاً في خماسية “امرأة كالقمر” أن “جرير” (قيس الشيخ نجيب)، هو مهندس، وأن “زينة” (سلافة معمار)، هي طبيبة، ولكن هذه المرة طبيبة أسنان.

في حين أن “سيف” في الخائن” هو مهندس ومتزوج من “أسيل”، وهي طبيبة، ولكنه وخلال زواجه يرتبط بقصة حب مع “تيا”، وكذلك زواج سري مما يصاعد الأحداث.

يُشار إلى أن مسلسل الخائن يُعرض حالياً على منصة “شاهد” وقناة mbc، وهو النسخة المعرّبة من مسلسل تركي يحمل الاسم نفسه، ويُشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، جلال شموط، خالد شباط، ريتا حرب، إيلي متري، رولا بقسماتي وآخرون.

بينما كان مسلسل “أهل الغرام” بموسمه الثاني، تألف من عدة خماسيات، منه: “امرأة كالقمر”، وكلٌّ منها تتناول قصة حب مختلفة، وكلّ خماسية كانت تضم نجوماً ومخرجين مختلفين؛ حيث حقق العمل نجاحاً جيداً، وأتى امتداداً للموسم الأول من العمل الذي عُرض قبل الموسم الثاني بسنوات وحقق نجاحاً كبيراً جداً حينها.