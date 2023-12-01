يبحثان عن الخصوصية والشعور بالانتماء.. هاري وميغان يخططان للانتقال إلى لوس أنجلوس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الأمير هاري وميغان ماركل يستعدان للانتقال للعيش بالقرب من هوليوود، حيث كشفت مصادر مطلعة أنهما يفكران في الانتقال إلى لوس أنجلوس.

وبعد أن قررا التوقف عن البحث عن منزل في ماليبو، أصبحت لوس أنجلوس وجهتهما المفضلة، وبدأ الثنائي بالبحث بأحياء مختلفة هناك، على الرغم من أنهما لم يزورا أي منازل بعد، باستثناء قطعة أرض بقيمة 8 ملايين دولار في “ماليبو” التي راجعاها في سبتمبر وقررا عدم شرائها.

ويقيم الزوجان حالياً في مونتيسيتو، ويبدو أن الانتقال إلى لوس أنجلوس -بحسب TMZ- خطوة منطقية بالنسبة لهما، خاصة مع اهتمامهما بحضور العديد من الفعاليات في هوليوود.

وعلى الرغم من أن ماليبو أقرب إلى هوليوود من مونتيسيتو؛ فإنهما يشعران بأنها لا تزال بعيدة عما يريدان.

وتُعتبر الخصوصية والشعور بالانتماء إلى المجتمع من أهم الأولويات بالنسبة للثنائي، وهو ما جعلهما يغيران رأيهما بشأن عقار ماليبو. بعد أن نشرت TMZ خبر تجولهما في عقار قرب الطريق السريع المطل على المحيط الهادئ، وأصبح الموقع محط اهتمام واسع من قبل الصحافة والمصورين؛ ما أثار مخاوف تتعلق بالأمان ودفعهما للتراجع عن الفكرة.

كما سبق لـ ميغان والأمير هاريالعيش في منطقة لوس أنجلوس، حيث استطاعا الحفاظ على خصوصيتهما في البداية، حيث عاشا في قصر تايلر بيري في منطقة بيفرلي ريدج لعدة أسابيع في عام 2020 دون أن يتم اكتشافهما، ويبدو أنهما يسعيان للعثور على مكان مشابه حيث يشارك الجيران فيه الهموم نفسها بشأن الخصوصية والأمان.

ووصف الأمير هاري إقامتهما في منزل تايلر حينها بالنعيم حيث قال: “كانت نعيماً؛ لأن لا أحد كان يعلم بوجودنا. لقد كنا هناك لستة أسابيع ولم يعلم أحد بوجودنا، حتى أسرتي كانت تظن أنني لا أزال في كندا”، لكن مع مرور الوقت، اكتشفت وسائل الإعلام مكان إقامتهما؛ ما اضطرهما لتأمين الملكية بسياج لمنع المصورين من التقاط الصور.