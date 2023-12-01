نوال الكويتية تهنئ طلال سلامة على ألبومه وتصفه بـ”صاحب الصوت الساحر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة نوال الكويتية على تهنئة، الفنان طلال سلامة بمناسبة طرح أحدث ألبوماته “العمرة مرة” والذي تضمن 4 أغنيات وهي: “العمرة مرة”، “بدعي ربي”، “محتار قلبي”، و”يوم ميلادي”.

وشاركت نوال الكويتية متابعيها، مقطع فيديو تضمن مقاطع من أغنيات ألبوم طلال سلامة الجديد، وعلقت قائلة: “ألف مبروك نزول ألبومك ياصاحب الصوت الساحر.. موفق إن شاء الله يالغالي”.

على جانب آخر تم ترشيح “قيثارة الخليج” نوال الكويتية، للفوز بجوائز Joy Awards كأفضل فنانة وأفضل أغنية لهذا العام عن أغنية “كل البشر” التي صدرت ضمن ألبومها الجديد “الأرض”.

وطرحت الفنانة نوال الكويتية، مؤخراً ألبوم “الأرض”، وتضمن 15 أغنية تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء، وجاءت أسماء أغاني الألبوم كالتالي.: “زينة أيامي”، سؤال واحد”، “إن حكوا”، “كل البشر”، “ياربنا”، “قلب ناسيني”، “على وين”، “المسباح”، “القصايد”، “على مهلك”، “يكفي”، “الهقوي”، “اطلع من خيالي”، “أسف”، و”لا تغمض”.