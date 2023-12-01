بكلمات مؤثرة.. قيس الشيخ نجيب يحيي ذكرى رحيل والده

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري قيس الشيخ نجيب صورة له مع والده الراحل، وذلك إحياءً للذكرى الحادية عشرة لرحيل الممثل والمخرج السوري محمد الشيخ نجيب.

وشارك قيس متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة له عندما كان ظهر فيها عندما كان طفلاً صغيراً ووالده يحمله.

وتمنى قيس لوالده الرحمة والمغفرة، وعلق على الصورة قائلاً: "١١ سنة مرت.. ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٢ كان يوم غيابك.. اشتقنالك كتير حبيبي بابا.. الله يرحمك يارب ويجعل مثواك الجنة".

وتفاعل عدد كبير من متابعي قيس الشيخ نجيب مع الصورة، وتمنوا لوالده الرحمة والمغفرة، وله ولعائلته الصبر.

وعلى الصعيد الفني، يشارك قيس الشيخ نجيب حالياً ببطولة مسلسل "الخائن"، الذي يلقى تفاعلاً كبيراً ونجاحاً بارزاً.

و"الخائن" من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين، أبرزهم قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، ريتا حرب، رولا بقسماتي، إيلي متري، جلال شموط وخالد شباط.



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