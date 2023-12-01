وفاة مغني إيرلندي مشهور عن عمر ناهز الـ 65 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي المغني الإيرلندي شين ماكغوان، عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت زوجته أمس.



وقالت زوجته فيكتوريا ماري كلارك في منشور عبر حسابها الرسمي: "لقد غادر شين (...) ليكون مع يسوع ومريم".

يذكر أن شين ولد في إنكلترا لوالدين إيرلنديين عام 1957. وأسس فرقة "ذي بوغز" عام 1982.

عرف ماكغوان بأغانيه التي تعكس حياة الأيرلنديين والمغتربين منهم. وقال الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز في بيان "سيبقى شين أحد أعظم كتاب الأغاني"، وأشار إلى أنّ أغنياته كانت "قصائد متقنة الكتابة".

ومن أبرز نجاح تجاري لفرقة "ذي بوغز" أغنية: "Fairytale Of New York" التي أداها شين ماكغوان وكريستي ماكول، عام 1987، وأصبحت من كلاسيكيات عيد الميلاد مع نغمات مستوحاة من الفولكلور الأيرلندي.

