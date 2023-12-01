ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صور للممثل العالمي ويل سميث، قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بساعات معدودة.

وظهر سميث في الصور وهو يتجول في منطقة البلد "جدة التاريخية"، مبدياً اندهاشه من جمال التراث والمكان بشكل عام.

وبدا سميث حريصا على التقاط الصور وتوثيق زيارته التي سبقت افتتاح المهرجان. كما ظهر ويل في مقطع فيديو، وهو يحتسي القهوة العربية، التي تعتبر مشروبا رسميا للترحيب بالضيوف في السعودية، بداخل أحد البيوت التراثية في جدة التاريخية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ويل سميث في السعودية، إذ زار العديد من المناطق في المملكة العربية، وأبرزها منطقة العلا التراثية، وذلك للمشاركة في فعاليات كأس العلا للهجن.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ويل سميث يتجول في جدة ويحتسي القهوة داخل أحد البيوت التراثية في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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