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بالفيديو- ويل سميث يتجول في جدة ويحتسي القهوة داخل أحد البيوت التراثية في المنطقة

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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صور للممثل العالمي ويل سميث، قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بساعات معدودة.


وظهر سميث في الصور وهو يتجول في منطقة البلد "جدة التاريخية"، مبدياً اندهاشه من جمال التراث والمكان بشكل عام.
وبدا سميث حريصا على التقاط الصور وتوثيق زيارته التي سبقت افتتاح المهرجان. كما ظهر ويل في مقطع فيديو، وهو يحتسي القهوة العربية، التي تعتبر مشروبا رسميا للترحيب بالضيوف في ، بداخل أحد البيوت التراثية في جدة التاريخية.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ويل سميث في السعودية، إذ زار العديد من المناطق في المملكة العربية، وأبرزها منطقة العلا التراثية، وذلك للمشاركة في فعاليات كأس العلا للهجن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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