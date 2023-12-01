بصورة من طفولتها مع والديها تضج بالفرح.. دنيا سمير غانم تستذكر سمير غانم ودلال عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم والديها الراحلين الممثل سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز من خلال مشاركة صورة تجمعها بهما عندما كانت طفلة صغيرة، وظهرت العائلة في الصورة بأجواء من الفرح والسعادة، وعلقت دنيا على الصورة بالقول: "اللهم في يوم الجمعة ارحمهم و اغفر لهم و اعف عنهم و أكرمهم يا أرحم الراحمين".



وكانت قد تضامنت دنيا سمير غانم مع القضية الفلســـ طينية، وكتبت :"حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل I حسبي الله و نعم الوكيل ، اللهم رحمتك وعفوك و نصرك كلالبشر لكن هنفضل مؤمنين و علي يقين إن ربنا هيرحمهم و يا رب لأهل فلسطين ، يا رب نجيهم يمكن نكون يأسنا من يقويهم و ينصرهم وربنا يحفظ مصر و أهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا و أهلي منهم".



