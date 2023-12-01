بالصور- سينتيا خليفة تبهر الجمهور بفستان من دار أزياء شهيرة..لن تصدقوا سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة بلوك رائع خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ظهرت مرتديةً فستان ذات تصميم مميز باللون الأسود ضيق في جزئه العلوي وواسع من الاسفل طويل ذات أكمام قصيرة، وربطت شعرها إلى الخلف وتركته منسدلاً بتسريحة جميلة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

فضـ يحة كيفانش تاتليتوغ..مارس علاقة حمـ يمة مع رجل عجوز وضع صورته بدون ملابس على قالب الحلوى



الفستان الذي إرتدته سينتيا خليفة من دار أزياء "Balenciaga"، وبلغ سعره الـ 1500 يورو.

وكانت سينتيا شاركت مقطع فيديو لها، عبرت فيه عن إنزعاجها من النظرات الغريبة التي توجه إليها عندما تكون في الأماكن العامة، ومن عدم شعور الأشخاص الذين ينظرون إليها هكذا بأنهم يزعجونها، وقالت إن هذا الأمر لا يحدث معها فقط، بل مع كل النساء، وإن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينظرون إلى المرأة بشكل غريب وغير أخلاقي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة صوراً لها، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، والسبب كان عفويتها في إطلالاتها، حيث ظهرت بخفة ظل، ما دفع المتابعين للتعبير عن محبتهم لها.

