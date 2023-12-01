مصطفى منصور للوفد: "يوم عاصم جدًا" تناقش تأثير السوشيال ميديا على الأجداد والأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان مصطفى منصور، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية "يوم عاصم جدًا"، لافتًا إلى أن ما جذبه للمشاركة في العرض أنه يناقش قضية موجودة حاليًا وتتناول فكرة تأثير السوشيال ميديا بداية من الأجداد حتى الأطفال.

وأكد "منصور"، في تصريحات خاصة لـ بوابة الخليج 365، أن العرض يحتوي على وجود فقرات غنائية، مضيفًا أنه لم يقدم ذلك من قبل وحرصت على معرفة رد فعل الجمهور عليه وسعدت بردود فعلهم عليه.

تفاصيل مسرحية يوم عاصم جدًا

مسرحية يوم عاصم جدا، بطولة مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد.

يشار إلى أن العرض موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.