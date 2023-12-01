شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يعلن بدء تصوير فيلم "الهوى سلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد داود عن أحدث أعماله الفنية، مشيرًا أنه بدأ تصوير فيلم "الهوى سلطان"، إخراج هبة يسرى، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر داود صورة من كلاكيت العمل عبر خاصية "الاستوري"، معلقًا عليها: "بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله".



الهوى سلطان

يذكر أن أحمد داود حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية، من خلال مسلسل "زينهم" الذي يعرض حاليا على شاشة قناة on، ويشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت آخر أعمال احمد داود السينمائية فيلم "يوم 13" الذي عرض في السينمات المختلفة في أبريل الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.