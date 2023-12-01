شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "النقطة العميا" أولى تجارب نور محمود المسرحية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة افتتاح العرض المسرحي "النقطة العميا" المأخوذة عن رواية العطل للكاتب السويسري فريدريش دورنيمات"، في تمام الساعة 7 مساء، على مسرح الغد بالعجوزة، وهو أولى تجارب نور محمود المسرحية، وتحت إشراف المخرج خالد جلال، رئيس البيت الفني للمسرح.



النقطة العميا

يشارك في بطولة العرض المسرحي "النقطة العميا" كل من: نور محمود، أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

وروج نور محمود للعرض من خلال حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "خطوة مهمة كنت بدور عليها ومحتاجها من كتييير، كنت عايز اشتغل علي نفسي بشكل تاني وادي لنفسي ثقة مختلفة، عرض النقطة العامية علي مسرح الغد، اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول".

تدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي "المحكمة" وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.



صناع عمل مسرحية النقطة العميا