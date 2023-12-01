الأمير ويليام وكايت ميدلتون يتجنبان الحديث للصحافيين عن كتاب يكشف أسراراً ملكية

ميرنا وليد - بيروت - أثار كتاب المحرر الصحافي أوميد سكوبي، المتخصص في تدوين السيَر الذاتية للعائلة المالكة والذي حمل عنوان “نهاية اللعبة” او “Endgame” الجدل وذلك لأنه تناول فيه ادعاءات عن أسرار عن حياة العائلة الحاكمة في بريطانيا.



وتعرّص الأمير ويليام وكايت ميدلتون للإحراج وذلك بعدما تواجدا السجادة الحمراء في حفل Royal Variety Performance مساء الخميس خلال خروجهما من سيارتهما، إذ تجمع حولهما الصحافيون وبدأوا بالصراخ محاولين سؤالهما عن تفاصيل تتعلق بكتاب “أوميد سكوبي” الجديد ومن هذه الأسئلة :"صاحب السمو الملكي، هل لديك تعليق على الكتاب؟. و”هل شاهدت عرض بيرس مورغان الليلة الماضية، يا أصحاب السمو الملكي؟”، لكن الأمير ويليام وكايت ميدلتون نمكنا من الحفاظ على هدوئهما ولم يجيبا اعلى الأسئلة بل سارا نحو بعضهما البعض وأمسكا بيديهما لفترة وجيزة قبل أن يضع وليام يده على ظهر زوجته ويسيران بكل ثقة مع ابتسامة على السجادة الحمراء.

كتاب “نهاية اللعبة” تضمّن محادثة حول لون بشرة ميغان ماركل وطفل الأمير هاري قبل ولادته، كما كشف بيرس مورغان في برنامجه Uncensored أنه تمكن من معرفة هوية الشخصين من خلال النسخة الهولندية من كتاب “نهاية اللعبة” وهما الملك تشارلز وكيت ميدلتون، كما سحبت النسخة المترجمة الهولندية منه موقتاً من المتاجر، ولم يعلق قصر باكنغهام على الكتاب بل يدرس جميع الخيارات المتعلقة بالوضع.