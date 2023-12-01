غسان مسعود يعلن سبب امتناعه عن تقديم أعمال درامية مصرية مؤخراً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تناول الممثل السوري العالمي غسان مسعود الأسباب التي منعته من تقديم أعمال مصرية في السنوات الأخيرة.



وقال مسعود :"هناك أعمال حزنت بسبب عدم مشاركتي فيها.. لكني لم أستطع أن أنسى نفسي من ناحية الجانب المادي، ففي بعض التجارب مثل تجربتي مع المخرجة كاملة أبوذكري في مسلسل (واحة الغروب)، وكاملة أستاذة بكل المقاييس، وتقابلنا وأحببت رؤيتها والنص.. ولكن مع بالغ الأسف لم أصل لاتفاق مع الجهة الإنتاجية، مع تقديمي تنازلات إنتاجية من أجل المشاركة في عمل من إخراج كاملة أبوذكري".

أضاف: "تجربة ثانية مع الفنان يحيي الفخراني وهي (شيخ العرب همام) كنت مرشحاً للمشاركة فيها، ولم أشارك فيها لأسباب إنتاجية، وذات مرة اعتذرت عن عمل نتيجة تأخر الطرف الثاني عن موعد العمل لمدة خمس دقائق".

وكشف مسعود أنه ليس مستعداً للتنازل وقال :"بتواضع شديد جدا، أنا رجل صعب يُضغط علىّ، ومع صناع الدراما المصرية كنت أصل دائمًا لطريق مسدود، فإما النص ما كنت أستطيع أن أقدمه أو الدور لا يليق على أو الظروف الإنتاجية، هذه الثلاثة أسباب الجوهرية التي تجعلنا ما نوصل لاتفاق".

كلام مسعود جاء في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on e .

