رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها ..لن تصدقوا كم أصبح عمرها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أتمت الممثلة المصرية راينا يوسف اليوم في الأول من ديسمير/كانون الأول خمسن عاماً لتكسر عتبة الشباب ولكنها على الرغم من ذلك ما زالت بكامل صحتها ونشاطها وجمالها، والدليل أن أحداً لا يصدق أنها أصبحت بهذه السن.



وقد اختارات رانيا أن تحتفل بطريقة بسيطة فنشرت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ثلاث صور تظهرها في أحد المطاعم وأمام كعكة حلوى صغيرة جداً تكفي لشخص واحد مضاءة شمعة في أعلاها وكانت راينا مرتدية سترة من الفرو الأسود وارتسمت على وجهها ضحكة عريضة، وكتبت تعليقا مقتضباً على الصور:"الحمد لله، ممتنة، متفائلة، 50... سنوات الشباب".

​​​​​يشار إلى أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل