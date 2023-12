سيباستيان ستان يجسد دور دونالد ترامب بفيلم لمخرج إيراني شهير

ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن يلعب الممثل الروماني الأميركي سيباستيان ستان دور البطولة في فيلم قادم بعنوان "The Apprentice" إلى جانب ماريا باكالوفا وجيريمي سترونج، حسبما أكدت شبكة CNN يوم الأربعاء عبر ممثلي الفيلم.



ويقال إن نجم "Pam & Tommy" من المقرر أن يلعب دور الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الشاب في "The Apprentice"، وفقًا لمجلة Variety و IMDb. وذكرت مجلة Variety أيضًا أن باكالوفا ستظهر في دور الراحلة إيفانا ترامب، سيدة الأعمال التي شاركت مع زوجها آنذاك دونالد ترامب في بعض أبرز مشاريعه العقارية. وانفصلا عام 1992، وتوفيت إيفانا ترامب العام الماضي.

سوف يجسد سترونج دور روي كوهن، وفقًا للمنفذ، كوهن محامٍ ووسيط سيئ السمعة اعتبره ترامب مرشدًا له في بداية حياته المهنية.

وفقًا لملخص أرسلته المنتجة التنفيذية لمسلسل "Apprentice" إيمي باير إلى شبكة CNN، فإن الفيلم الذي أخرجه المخرج الإيراني السويدي / الدنماركي علي عباسي "هو استكشاف للقوة والطموح في عالم يسوده الفساد والخداع".

"إنها قصة مرشد ومحمي ترسم أصول سلالة أمريكية، إنه مليء بشخصيات أكبر من الحياة، ويكشف عن التكلفة الأخلاقية والإنسانية لثقافة يحددها الفائزون والخاسرون.

حصل ستان على ترشيحات لجائزة غولدن غلوب وإيمي العام الماضي عن أدائه بصفته عازف طبول موتلي كرو تومي لي في فيلم "بام وتومي" على Hulu، كما أنه يلعب دور بوكي بارنز في أفلام "Captain America" و"Avengers" من Marvel Cinematic Universe، وفي المسلسل القصير "The Falcon and the Winter Soldier" من Disney +.

حصلت باكالوفا على ترشيح لجائزة الأوسكار عن أدائها في فيلم “Borat Subsequent MovieFilm” لعام 2020، واشتهر سترونج بدوره الحائز على جائزة إيمي بدور كيندال روي في الدراما الناجحة “Succession”.

ولم يتم تأكيد تاريخ إصدار فيلم "The Apprentice" بعد، لكن ممثلين عن الفيلم أكدوا لـCNN يوم الأربعاء أن الفيلم قد بدأ التصوير الرئيسي.