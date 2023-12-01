عصام كاريكا يقدم أغاني فيلم " الإسكندراني " بطولة أحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري عصام كاريكا عبر حسابه الشخصي في منشور له كاشفاً عن تقديمه لأغاني فيلم "الاسكندراني"، لمواطنه الممثل المصري أحمد العوضي، والمخرج المصري خالد يوسف.

وكتب عصام كاريكا : "قريباً أغاني فيلم "الإسكندراني" إخراج الأستاذ خالد يوسف.. كلمات الشاعر رامي جمال، ألحان العبد لله عودة لأغاني الأفلام بعد فتره طوية، دة الفيلم رقم 43 في تاريخي إن شاء الله الفيلم بطولة أحمد العوضي وزينة، فيلم محترم بجد".

فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، و بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومقتبس من رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل المصري أسامة أنور عكاشة.

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