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أحمد بدير يشارك في الانتخابات الرئاسية من بيروت

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ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان الكبير أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالسفارة المصرية في بيروت بلبنان، حيث مقرر ان يستمر التصويت حتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر.

 

كانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير، فيلم مرعي البريمو، يشارك في بطولته كل من النجم محمد هنيدي، نانسي صلاح، وآخرين.

 

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أحمد بدير

تفاصيل فيلم مرعي البريمو


فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بطولة برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

 

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

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أحمد بدير
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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