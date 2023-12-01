دياب يشارك في الانتخابات الرئاسية من السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان دياب، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية، حيث مقرر أن يستمر تصويت المصريين في الخارج حتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر.

كان دياب طرح آخيرًا أجدد أعماله الغنائية بعنوان «هروني بوس»، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، ومنصات الموسيقى الشهيرة.

دياب

أجدد أغاني الفنان دياب

وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرًا وفريق مسار إجبارى، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيرى وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور فى إطار شعبى، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

وكان الفنان محمد دياب، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، خلال مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى وأحمد خالد صالح ورشدى الشامى ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلى الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.