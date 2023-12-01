شاهد حديث عفوي بين ياسمين صبري وجوني ديب في مهرجان البحر الأحمر بجدة

التقت الفنانة المصرية ياسمين صبري بالممثل العالمي جوني ديب على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في مدينة جدة. وظهرت صبري بإطلالة أنيقة باللون الأسود، حيث جلست بجوار ديب وتصافحا وتبادلا الحديث.

وأثار اللقاء إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم برؤية النجمين العالميين في السعودية.

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