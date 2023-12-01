بوساطة تركي آل الشيخ.. انتهاء خلاف محمد رمضان وعمرو أديب

تصالح الفنان المصري محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، بعد خلافات نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، وذلك بوساطة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

وقدم رمضان اعتذاره لأديب عن أي تصرفات قام بها في الأشهر السابقة تجاهه، وقبل أديب الاعتذار، وأشاد بجهود المستشار تركي آل الشيخ في التقريب بين الطرفين.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد قضت بتغريم رمضان بتهمة السب والقذف لصالح أديب، بغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وبدأت الخلافات بين رمضان وأديب بعد أن نشر رمضان مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، يظهر فيه وهو مستلقٍ في حمام السباحة ويرمي دولارات في الماء.

وانتقد أديب رمضان في برنامجه “الحكاية”، قائلاً: “أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها، يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”.

وتصاعدت حدة الخلافات بينهما، حيث قام رمضان بنشر مقاطع فيديو ساخرة يستهزئ فيها بعمرو أديب.

وأعلن أديب أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون بحق رمضان، مشيراً إلى أن القانون يجلب العدالة للجميع.