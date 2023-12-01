تصدر لقاء النجم السوري قصي خولي والممثلة التركية هاندا أرتشيل على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أمس الخميس، في مدينة جدة السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه “خولي” وهو يتبادل أطراف الحديث مع “أرتشيل”، حيث بدا واضحًا الانسجام الكبير بينهما.
وأعرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بلقاء النجمين، مؤكدين أنهما يشكلان ثنائيًا جذابًا. كما توقع البعض أن يتطور اللقاء إلى علاقة عاطفية.
وكتبت إحدى المتابعات: “لقاء قصي خولي وهندا أرتشيل كان رائعًا للغاية، هما يشكلان ثنائيًا مثاليًا، أتمنى أن يجمعهما مشروع فني قريبًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لقاء عفوي يجمع قصي خولي وهاندا أرتشيل في مهرجان البحر الأحمر بجدة.. ونظرات الأخيرة حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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