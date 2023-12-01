شاهد لقاء عفوي يجمع قصي خولي وهاندا أرتشيل في مهرجان البحر الأحمر بجدة.. ونظرات الأخيرة حديث الجمهور

تصدر لقاء النجم السوري قصي خولي والممثلة التركية هاندا أرتشيل على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أمس الخميس، في مدينة جدة السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه “خولي” وهو يتبادل أطراف الحديث مع “أرتشيل”، حيث بدا واضحًا الانسجام الكبير بينهما.

وأعرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بلقاء النجمين، مؤكدين أنهما يشكلان ثنائيًا جذابًا. كما توقع البعض أن يتطور اللقاء إلى علاقة عاطفية.

وكتبت إحدى المتابعات: “لقاء قصي خولي وهندا أرتشيل كان رائعًا للغاية، هما يشكلان ثنائيًا مثاليًا، أتمنى أن يجمعهما مشروع فني قريبًا”.