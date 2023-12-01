القبض على عصفورة بغداد بتهمة المحتوى الهابط

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ألقت السلطات العراقية القبض على المطربة تيسير العراقية، والمعروفة بـ”عصفورة بغداد”، يوم الخميس، بتهمة بث محتوى هابط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار القبض على تيسير بعد أن رصدت لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مخالفات عدة في محتوى مقاطع الفيديو التي كانت تنشر على حسابها الشخصي في إنستغرام.
وكانت لجنة المحتوى الهابط قد شنت مؤخرًا حملة ضد بعض مشاهير العراق، بسبب بثهم لمحتوى هابط، حيث سبق وتم ضبط مشهوري مواقع التواصل “فرانكو” و”أم اللول”.
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