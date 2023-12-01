ياسمين عبد العزيز توجه رسالة لـ منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أحدث ظهور لها بصحبة الإعلامية منى الشاذلي، حيث حرصت على توجيه رسالة لها.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صديقتي الغالية على قلبي منى الشاذلي".

ومن المقرر أن تغيب ياسمين عبد العزيز عن موسم دراما رمضان 2024 بعد تواجد مستمر بالمسوم على مدار 3 سنوات كان آخرها تجربتها الدرامية بمسلسل"ضرب نار" وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.

فيما سيخوض العوضي الموسم الرمضاني بمسلسل"حق عرب" من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي.