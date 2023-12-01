فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز توجه رسالة لـ منى الشاذلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أحدث ظهور لها بصحبة الإعلامية منى الشاذلي، حيث حرصت على توجيه رسالة لها.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صديقتي الغالية على قلبي منى الشاذلي".

ومن المقرر أن تغيب ياسمين عبد العزيز عن موسم دراما رمضان 2024 بعد تواجد مستمر بالمسوم على مدار 3 سنوات كان آخرها تجربتها الدرامية بمسلسل"ضرب نار" وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.

فيما سيخوض العوضي الموسم الرمضاني بمسلسل"حق عرب" من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا