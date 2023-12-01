هكذا احتفل عمرو دياب بافتتاح ابنته كنزي معرضها التشكيلي في لندن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بافتتاح معرضها التشكيلي في لندن والذي يحمل اسم "يوميات حياتي".

ونشرت كنزي، صور من الاحتفالية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهر فيها حضور والدها الفنان عمرو دياب.

وحرص "عمرو" على مؤازرة ابنته ودعمها في مشروعها الجديد الذي قامت بافتتاحه وسط حضور عدد من أصدقائها.

ويهدف المعرض لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع المجالات.

يذكر أن، عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في دبي بالإمارات وهو مرتديا "فانلة كات" وقدم عددا كبيرا من الأغاني التي عشقها الجمهور له.