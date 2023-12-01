دنيا سمير غانم تستعين بصورة نادرة لها مع والديها وتدعو لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - استعانت الفنانة دنيا سمير غانم، بصورة نادرة لها في الصغر مع والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز أثناء تواجدها معهما على خشبة المسرح.

ونشرت دنيا، صورتين أحدهما نادرة والثانية حديثة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم في يوم الجمعة ارحمهم وأغفر لهم وأعف عنهم و أكرمهم يا أرحم الراحمين".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو عام 2021، فيما رحلت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس عام 2021.

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "جت سليمة" الذي عرض بالنصف الثاني من شهر رمضان الماضي 2023.

المسلسل شارك في بطولته محمد سلام، غادة طلعت، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.