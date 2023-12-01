جيسون ستاثام مع صديقته بالحجاب في مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام عن زيارته مسجد الشيخ زايد الكبير فى مدينة أبو ظبي وذلك خلال تواجده برفقة صديقته فى الحدث الختامي لسباقات فورمولا 1 الذي أٌقيم يوم الأحد 26 نوفمبر الماضي وسط حضور عدد كبير من النجوم العالميين منهم كريس هيمسورث، الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، نعومي كامبل، والممثلة التركية مريم أوزرلي.

ونشر "ستاثام" صور من كواليس زيارته مسجد الشيخ زايد الكبير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر برفقة صديقته الممثلة وعارضة الأزياء الإنجليزية روزي هنتنجتون وايتلي والتي ظهرت بالحجاب داخل المسجد احترام للتقاليد الإسلامية وعلق "ستاثام" على الصور قائلا: "مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه منهم الفنانة غادة عبد الرازق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤخرًا ظهر خلاله شبيه الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام بأحد الشوارع الأمريكية وهو يضع العلم الفلسطيني على غطاء سيارته ولاقي الفيديو رواجًا بين رواد السوشيال ميديا حتي تأكدوا أن من في الفيديو هو ليس الممثل الإنجليزي وإنما أحد يشبهه كثيرًا.

يذكر أن جيسون ستاثام يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والمقرر عرضها بين عامي 2024 و2025 أبرزها فيلم الأكشن "The Beekeeper" والمقرر عرضه مطلع العام المقبل، إلى جانب الجزء الأخير من سلسلة "Fast X" والمقرر طرحه بحلول عام 2025.