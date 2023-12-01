ريهام حجاج تنتقد استئناف الكيان الصهيوني قصف غزة بعد انتهاء الهدنة: "معداش 24 ساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقدت الفنانة ريهام حجاج الكيان الصهيوني بعد انتهاء الهدنة ومواصلة قصف قطاع غزة الذي لا يزال يسفر عن العديد من الشهداء والمصابين خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت "ريهام" صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضحت خلالها أن هناك ما يقرب من 66 شهيد منذ استئناف القصف على غزة وانتهاء الهدنة وعلقت عليها قائلة: "معداش 24 ساعة حتي ايه الكفر ده".

وناشدت الفنانة ريهام حجاج مؤخرًا السلطات المختصة في مصر السماح بدخول عدد من الأطفال الفلسطينيين لمصر وأعلنت عن تكفلها بعلاج أحدهم وذلك بعد إصابتهم من قبل غارات قوات الكيان الصهيوني وأسفر عن بتر أعضاء العديد منهم وإمكانية وفاتهم إذا لم يتم التدخل بأسرع وقت في محاولة لإنقاذهم.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج كانت بمسلسل "جميلة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.