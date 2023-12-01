"قتلة زهرة القمر" أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز نقاد السينما في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الخميس حفل توزيع الجوائز السنوي لنقاد السينما في نيويورك وسط مشاركة عدد من أبرز الأعمال السينمائية هذا العام والتي تنافس العديد منها على عدد من الفئات المختلفة منها "أفضل فيلم في العام، أفضل مخرج، أفضل ممثل، وأفضل فيلم رسوم متحركة".

وجاءت قائمة الجوائز كالتالي:

أفضل فيلم- "قتلة زهرة القمر"

أفضل مخرج- كريستوفر نولان عن "أوبنهايمر"

أفضل ممثل- فرانك روجوسكي عن فيلم "ممرات"

أفضل ممثلة- ليلي جلادستون عن فيلم "قتلة زهرة القمر"

أفضل سيناريو- ماي ديسمبر

أفضل ممثل مساعد- تشارلز ميلتون عن فيلم "ماي ديسمبر"

أفضل ممثلة مساعدة- دافين جوي راندلف عن فيلم "ذا هولدوفرز"

أفضل فيلم رسوم متحركة- "الصبي ومالك الحزين"

أفضل تصوير سينمائي- "أوبنهايمر"

أفضل عمل درامي أول- "باست لايفز"

أفضل فيلم أجنبي- "تشريح السقوط"

أفضل فيلم واقعي- الفيلم الوثائقي "مينوث بلاسيريس"

وتأسست منظمة "جوائز نقاد السينما في نيويورك" عام 1953، وتضم في عضويتها نقادًا من الصحف اليومية والصحف الأسبوعية والمجلات والمنشورات المؤهلة ذات الاهتمام العام عبر الإنترنت وتقام في شهر ديسمبر من كل عام، حيث تجتمع مجموعة من النقاد في نيويورك للتصويت على جوائز أفلام العام السابق، بالإضافة إلى الفئات العادية والتي تشمل أفضل صورة ومخرج وممثل وممثلة، يتم منح جوائز خاصة مستقلة للأفراد والمنظمات التي قدمت مساهمات كبيرة في صناعة السينما بما في ذلك المنتجين والمخرجين والكتاب والنقاد والمؤرخين ومرممو الأفلام والمنظمات الخدمية.