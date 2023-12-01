علاقة وليام وكيت إلى الواجهة من جديد .. في الموسم الأخير من “ذا كراون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يكن الأمر مستغرباً، حينما قفز الجزء الأول من الموسم السادس من «ذا كراون»، في 16 نوفمبر الحالي، إلى قائمة أكثر 10 برامج مشاهدة عبر منصة نتفليكس، منذ اللحظة الأولى لعرضه.

ورغم تلقيه مراجعات لاذعة إلى حد ما من بعض النُقاد، فإن الحلقات الأربع، التي ركزت على اللحظات الأخيرة من حياة الأميرة ديانا، حازت إعجاب الجمهور.

وفي الحلقات الثلاث الأولى من الجزء الأول بالموسم الأخير، تقوم ديانا بإرسال الأميرَيْن وليام وهاري إلى بالمورال، قبل النزول إلى يخت الفايد في جنوب فرنسا. وفي النهاية، تشق طريقها إلى فندق الريتز في باريس، ونفق «بونت دي ألما».

فيما تتناول الحلقة الرابعة، التي تحمل عنوان «العواقب»، رد فعل الجمهور على وفاتها، والطريقة التي غيرت بها مكانة وندسور في المجتمع البريطاني إلى الأبد، وتختتم بمرافقة وليام وهاري نعش ديانا.

ومع أنه يتعين على المعجبين والنقّاد الانتظار لمدة شهر آخر تقريباً للجزء الثاني، إلا أن ملامح العمل بدأت تتكشف، حيث يأخذنا الجزء الثاني إلى الألفية الجديدة، ويصور حفل زفاف الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز، ودخول الأمير وليام إلى جامعة سانت أندروز، حيث يلتقي زملاءه، وطالبة التاريخ كيت ميدلتون.

ونظرًا لأن «نتفليكس» أصدرت، بالفعل، صوراً للممثلَيْن: إد ماكفي، وميغ بيلامي، وهما يتجولان جنباً إلى جنب حول الحرم الجامعي الاسكتلندي الخلاب، فمن الممكن أن نقول إن علاقتهما الرومانسية ستكون محور حلقات متعددة، لاسيما عرض الأزياء الخيري، حيث بدأ وليام ينظر بجدية إلى كيت باعتبارها شريكةً مستقبلية.

في ما يلي، ملخص لكل شيء آخر تم الكشف عنه حول الجزء الثاني من الموسم السادس من «ذا كراون»، حتى الآن.

من المقرر أن يصدر الجزء الثاني في 14 ديسمبر المقبل.

في حين أن الجزء الأول يتكون من أربع حلقات، مدة كل واحدةٍ نحو ساعة، فإن الجزء الثاني سيتكون من ست حلقات.

بينما جسد روفوس كامبا دور الأمير وليام عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً في الجزء الأول، فإن الجزء الثاني سيشهد قيام إد ماكفي، خريج مركز الدراما بلندن، بدور وريث العرش والملك المستقبلي وليام، فيما ستقوم الممثلة ميغ بيلامي بتجسيد دور أميرة ويلز المستقبلية، خلال سنوات دراستها الجامعية.

لوثر فورد، ممثل يدرس السينما حاليًا في «بورنماوث»، سيلعب دور الأمير هاري في سن المراهقة، ورغم أنه لا يُعرف سوى القليل عن عناصر حياة هاري في هذه الفترة، التي ستتم تغطيتها في «ذا كراون»، فإنه من المتوقع أن نراه يتصارع مع الخسارة المأساوية لوالدته في إيتون، ويقضي سنة فجوة في أستراليا، ثم يلتحق أخيراً بجامعة ساندهيرست.

لم تؤكد «نتفليكس» التواريخ الدقيقة، لكن استنادًا إلى المقابلات المختلفة التي أجراها طاقم الممثلين، وحقيقة أن حفل زفاف تشارلز وكاميلا كان المشهد الأخير الذي تم تصويره معاً، يبدو من الآمن أن نقول إن المسلسل سيبدأ في أواخر التسعينات، وسينتهي حوالي عام 2005. ومن حيث المعالم، شملت هذه الفترة: عيد الميلاد المائة للملكة الأم، وهجمات 11 سبتمبر، ووفاة الأميرة مارغريت والملكة الأم، واليوبيل الذهبي للملكة.