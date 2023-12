تريت ويليامز طبع في ذاكرة الجمهور من خلال العديد من الأعمال .. وتوفي بطريقة مأساوية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل الأميركي ريتشارد تريت ويليامز المولود في ستامفورد، كونيتيكت، لأبوين ماريان (أندرو)، الذي كانت تتاجر بالتحف، وريتشارد نورمان ويليامز، المدير التنفيذي للشركة.



في سن الثالثة، انتقلت عائلته إلى رويتون، كونيتيكت، وتلقى تعليمه في المدرسة الإعدادية، وقد التزم لأول مرة بشكل جدي بمهنته خلال أيامه في كلية فرانكلين ومارشال في بنسلفانيا. أثناء عمله في الصيف مع مسرح فولتون ريبيرتوري القريب في لانكستر في قلب بلاد الأميش، قام ويليامز بأداء المسرحيات الكلاسيكية بالإضافة إلى الأعمال الدرامية والمسرحيات الموسيقية المعاصرة، بعد التخرج، توجه ويليامز واسمه الأول بالمناسبة هو لقب عائلة والدته، إلى مانهاتن حيث درس دور داني زوكو في فيلم "Grease". بعد العمل في المسرحية الموسيقية The Andrews Sisters Over Here، ظهر لأول مرة في فيلمه كشرطي في Deadly Hero (1975)، ثم عاد إلى Grease، هذه المرة في دور البطولة. بينما حصل على إجازة لدورين سينمائيين صغيرين، في The Ritz (1976) وThe Eagle Has Landed (1976)، كان عمله المسرحي في Grease هو الذي أدى إلى انطلاقته السينمائية في Hair (1979). طُلب من ويليامز، الذي رصده المخرج ميلوس فورمان، أن يقرأ عن دور بيرغر، الهيبي. استغرق الأمر 13 تجربة أداء للحصول على الدور، لكن إصدار الفيلم دفع ويليامز إلى النجومية. ثم قام بتصوير GI في فيلم ستيفن سبيلبرج عام 1941 (1979) ولعب دور البطولة في الكوميديا الرومانسية لماذا أكذب؟ (1980) قبل أن يلعب دور داني سييلو، شرطي مدينة نيويورك المحبط الذي أطلق الصافرة على زملائه الفاسدين في فيلم أمير المدينة (1981) للمخرج سيدني لوميت. تبع ذلك بـ The Pursuit of D.B. كوبر (1981)، الذي لعب فيه دور خاطف الطائرة الأسطوري الذي نجح في الإفلات من القبض عليه (بواسطة روبرت دوفال)؛ نقطة مضيئة (1984)، الذي لعب فيه هو وكريس كريستوفرسون دور البطولة كزوج من رجال حرس الحدود المنشقين الذين عثروا على مخبأ كبير من الأموال المسروقة؛ سيرجيو ليون'س ذات مرة في أمريكا (1984) ، والذي لعب فيه دور منظم العمل الشبيه بجيمي هوفا ؛ وSmooth Talk (1985)، وهو اقتباس سينمائي لقصة جويس كارول أوتس القصيرة، "إلى أين أنت ذاهب؟" شاهد مشاهدو التلفزيون ويليامز في زوج من الأعمال الدرامية المرموقة، ديمبسي (1983)، وهي قصة مدتها ثلاث ساعات عن بطل الوزن الثقيل الذي يعيش حياة صعبة، وتكييف جون إيرمان لفيلم تينيسي ويليامز الكلاسيكي "عربة اسمها الرغبة"، والذي حرض ويليامز ستانلي كوالسكي ضد بلانش دوبوا من آن مارجريت. كما عاد ويليامز إلى برودواي بشكل متقطع، حيث ظهر لأول مرة في فيلم "Once in a Lifetime" أثناء تصوير فيلم "Hair"، وفي عام 1981 ليلعب دور ملك القراصنة في فيلم "The Pirates of Penzance".

في 12 تموز 2023، تعرض لحادث سير أليم إذ اصطدمت سيارة رباعية الدفع بالدراجة النارية التي كان يقودها، ووقع الحادث بالقرب من دورست بولاية فيرمونت، وتم نقل الممثل بمروحية إلى المشفى لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

طبع ويليامز في ذاكرة الجمهور من خلال العديد من الأعمال التلفزيونية مثل : Prince of the City، و Once Upon a Time in America، و Hours.