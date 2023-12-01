بالصورة - نبيلة عبيد سعيدة جداً .. لتواجدها بهذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة المصرية نبيلة عبيد عن سعادتها بتواجدها خلال هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة، والذي أقيم مساء أمس الخميس .



وعلقت نبيلة قائلة : "سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي بدورته الثالثة وبحضور فعالياته المختلفة والمنوعة.. السينما هي قصتك بمهرجانك شعار المهرجان المميز".

وكان في مقدمة حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر كل من النجم العالمي ويل سميث، دينا الشربيني، أمينة خليل، لبلبة، نبيلة عبيد، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين،هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، ومن النجوم العالميين وصل النجم ويل سميث، النجم التركي بوراك أوزغيفيت.