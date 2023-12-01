لاميتا فرنجية تستعرض مفاتنها بفستان مزركش قصير-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تأخذ السوشيال ميديا حيزاً كبيراً من يوميات العارضة اللبنانية لاميتا فرنجية التي تدأب على توثيق أوقاتها الحلوة وإطلالاتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

صور كنزي الإبنة الصغرى لـ عمرو دياب بالمايوه تحدث جدلاً واسعاً



وتحرص لاميتا دائماً على تنكيه ظهورها بملابس تبرز مفاتنها وأنوثتها بتبقي محبيها دائماً منتظرين على نار أحدث إطلالاتها.

وقد نشرت لاميتا اليوم عدداً من الصور بفستان مزهّر ضيّق بقصة منخفضة من الأعلى قصير كما جلست في وضعيات جريئة مستعرضة ساقيها، واكتفت العارضة اللبنانية بنشر الصور من دون تعليق مرفق.

وقد أشاد المتابعون بجمال وغنج لاميتا خصوصاً أنها أصبحت رمزاً للإغراء والأنوثة الطاغية.

ومن الناحية الفنية، كان آخر عمل قدمته لاميتا في السينما هو فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف، وإخراج محمد سامي.

