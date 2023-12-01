بالصورة - ياسمين صبري تتألق بفستان أسود خلّاب لهذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - ​​​​​نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، صوراً جديدة لها وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة كشفت جمالها ورشاقتها.

وظهرت ياسمين، مرتدية فستاناً باللون الاسود، ووضعت ميك آب من الألوان الترابية على الالوان الترابية الناعمة وأحمر الشفاه لشفتها مما ابزها جمالها وأنوثتها، وذلك استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر للأفلام 2023 .

أما عن أحدث أعمال ياسمين صبري، فقد شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئاً منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.



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