شكرا لقرائتكم خبر عن Furiosa Mad Max.. أنيا تايلور بلوك مختلف ببرومو يحبس الأنفاس لفيلمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أنيا تايلور وكريس هيمسورث كما لم يتخيلهما أحد باللوك الخاص بكلاهما خلال البرومو الرسمي لفيلمهما الجديد Furiosa وهو جزء جديد من Mad Max prequel الذى يسلط الضوء على حكاية شخصية Furiosa التي جسدتها شارليز ثيرون في الجزء الأخير مع العمل.

ويتطرق الفيلم إلى نشأتها وكيف عانت خلال طفولتها بالإضافة للتحديات التي واجهتها خلال صغرها حتى أصبحت كما ظهرت بالأجزاء السابقة.



انيا تايلور

من ناحية أخرى كشفت الممثلة تشارليز ثيرون عن رد فعلها تجاه لعب أنيا تايلور دورها في فيلم Mad Max الشهير خلال جزء جديد يتم عرضه قريباً، قائلة خلال تصريحات نشرتها المواقع العالمية أن أنيا لم تتصل بي أو تهاتفنى عندما تم ترشيحها للدور أو قبل الموافقة عليه ولكنها تتفهم ذلك، لأنه أحيانًا لا يرغب أحد في الحديث إلى صاحب الشخصية الأصلية، ويكتفى بالعمل فقط.

وأضافت أن الشخصية صعبة، وهي بحاجة إلى مجهود كبير خاصة مع رغبة صناع العمل في سرد تفاصيل جديدة حول تاريخ الدور التي لعبته تشارليز ويعتبر من أنجح أدوار الممثلة الجميلة.