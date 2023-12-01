“كان سيشعر بالامتنان للحب”.. جينيفر أنيستون تدعو محبي ماثيو بيري لهذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حثّت النجمة جينيفر أنيستون معجبي ماثيو بيري على تكريم إرثه من خلال التبرّع لمؤسسة الممثل الراحل الخيرية التي أنشأتها عائلته بعد وفاته.

وكتبت الممثلة في حسابها الخاص على “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري”: “لمناسبة GivingTuesday، رجاءً انضمّوا إليّ وإلى عائلة ماتي في دعم مؤسسته التي تعمل على مساعدة أولئك الذين يعانون من الإدمان. لكان ممتناً لكلّ الحب الذي تلقّاه”.

كما شاركت أنيستون منشوراً من الحساب الرسمي لمؤسسة ماثيو بيري، تضمّن اقتباساً من النجم الراحل جاء فيه: “الإدمان أقوى بكثير من أن يتمكن أي شخص من هزيمته بمفرده. ولكن معاً، يوماً بعد يوم، يمكننا التغلّب عليه”.

وإلى جانب المنشور، أضافت النجمة رابطاً للمؤسسة الخيرية التي أطلقتها عائلة بيري بعد وفاته غرقاً في 28 تشرين الأول (أكتوبر) عن عمر يناهز 54 عاماً.

وفي اليوم الذي سبق ” GivingTuesday”، أخبرت عائلة الممثل الناس أنّ هدف مؤسسة ماثيو بيري هو “تحديد الإدمان كمرض، ومعالجة الوصمات المعقّدة التي تمنع الأفراد من البحث عن الرعاية والحصول عليها، والدعوة بشدة إلى معاملة أفضل وأكثر إنصافاً”.

وتابعت العائلة: “يهمّنا كعائلة أن نكرّم إرث ماثيو. إنّ الإمكانات التي تمتلكها مؤسسة ماثيو بيري لمساعدة أولئك الذين يعانون من هذا المرض، هو شيء نفخر بتقديمه للعالم”.