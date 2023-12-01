بسبب أحمد عدوية.. مغنية إسرائيل تهدّد السنوار ونصرالله بالقتل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الأغنية الشعبية الشهيرة “يابنت السلطان” التي غناها المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، نهاية الستينات من القرن الماضي، لتتصدر “الترند” ويبحث عنها الجمهور في مصر والعالم العربي، وذلك بعدما استخدمت مطربة إسرائيلية، ألحانها ووضعتها على كلمات جديدة تتضمن رسائل تحذيرية وتهديداً بالقتل لقادة حماس وحزب الله.

المُغنية الإسرائيلية تُدعى رينات بار، وظهرت في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، خلال حفل يحضره عشرات من جنود الجيش الإسرائيلي، في إطار الحفلات التي تُنظّم لها لتشجيعهم على استمرار حربهم ضد الشعب الفلسطيني.

حاولت بار، إلهاب حماس الجنود، فاستخدمت ألحان أغنية “بنت السلطان” ووضعت عليها كلمات محرّضة على قتل يحيى السنوار القيادي في حركة حماس الفلسطينية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كما توعدت باستمرار عملية الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

لم تثر هذه المطربة، غضب الجمهور العربي بهذه الأغنية المحرّضة على قتل الفلسطينيين، بل حالة من السخرية والمزاح، بعدما استخدمت ألحان أغنية عربية مصرية في الهجوم على الفلسطينيين، مما يؤكد – حسبما علّق كثير من الناشطين على الفيديو – أنّ ذلك دليل على حالة الفقر والإرث الثقافي واعتيادهم السرقة.

أغنية “يا بنت السلطان” غنّاها عدوية، أحد أبرز مطربي الغناء الشعبي في مصر، وكتب كلماتها الشاعر حسن أبو عتمان، ولحنها أحمد أبو السعود، وعلى الرغم من مرور عشرات السنوات على إنتاجها، حيث خرجت للنور في العام 1969، إلا أنها لا تزال تحقّق نسب استماع حتى الوقت الحالي.