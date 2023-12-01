شيرين عبد الوهاب تتعرّض للسرقة.. جدل بين محبّيها بسبب “كدابين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب تتعرّض لسرقة أعمالها دون ذكر حقوق صنّاع العمل، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين صفوف محبّيها في الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، قارن ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي أغنية الفنانة التركية أبرو غوندش بأغنية “كذابين” الّتي كانت قد أطلقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في عام 2018 ضمن ألبوم “نساي” وتعاونت فيها مع الملحن خالد عز.

وأجمع روّاد الانترنت أن الشبه على صعيد اللحن كبير بين الأغنيتين.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام ضد “أدمن” صفحاتها على مواقع التواصل ويُدعى محمد الشاعر، وذلك بعد استيلائه على أرباح حسابها الرسمي في موقع x (تويتر) سابقاً.

وتضمّن البلاغ الذي تقدّم به محامي شيرين، وحمل الرقم 54407 لسنة 2023، أن موكلته تمتلك صفحة على موقع x (تويتر) سابقاً باسم “sherine abd-wahab” وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح، ويتم استخدام هذا الأكونت من جانب شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.