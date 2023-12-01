قريب مايكل جاكسون يجسد شخصيته بفيلم عن حياته.. لن تصدقوا الشبه بينهما!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو جعفر جاكسون، وهو نسخة عن عمه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، خلال اليوم الأول من تصوير فيلم السيرة الذاتية القادم “مايكل” في لوس أنجلوس يوم الاثنين.

وأظهر النجم الناشئ، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي أُعلن في كانون الثاني أنه سيلعب دور المغني الراحل، مهاراته في الرقص التي لا تشوبها شائبة أثناء التدرب على المشروع الذي من المقرر أن يصدر في عام 2025.

وارتدى جعفر بنطالا أسود يحتوي على شريط ذهبي على الجانبين بالإضافة إلى قميص أبيض عادي. وكانت الإطلالة مشابهة للزي الذي ارتداه النجم الراحل على خشبة المسرح أثناء أداء أغاني مثل Man In The Mirror.

ويُذكر أن إنتاج الفيلم توقف مؤقتًا بسبب حدوث إضرابات واستؤنف رسميًا. ومن المقرر أن تتبع قصة السيرة الذاتية حياة جاكسون بأكملها، مثل بداية طريقه إلى الشهرة مع The Jackson Five وربما الجدل الذي واجهه أيضًا، بما في ذلك ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال في التسعينيات.

والجدير بالذكر أن أيقونة البوب توفي عن عمر يناهز 50 عامًا في لوس أنجلوس بسبب السكتة القلبية الناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات.