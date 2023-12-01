بعد نفي ارتباطها.. ياسمين صبري تتلقى طلب زواج علني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما قامت الممثلة المصرية ياسمين صبري بنفي شائعة زواجها مجدداً من رجل أعمال عربي، تعرّضت لموقفٍ غير مُتوقّع في خانة التعليقات.

وفي التفاصيل، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق مُغرّدة قامت بطلب يد ياسمين صبري للزواج، فكتبت “طيب متتزوجيني ونخلص” ورجّح البعض أن التعليق يندرج ضمن التعليقات الساخرة من حياة ياسمين العاطفية.

على صعيد آخر، تغيب ياسمين صبري عن دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية”، الذي قدّمته في موسم رمضان 2021، وشاركها في بطولته أحمد مجدي وآيتن عامر وعدد كبير من النجوم.

وتنتظر ياسمين عرض فيلمها الجديد “أبو نسب”، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام في ثالث تعاون بينهما بعد فيلمي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور”.

ويُعرض حالياً لياسمين صبري فيلم “البعبع” الذي شاركت في بطولته مع الفنان أمير كرارة، ولا يزال يحقق إيرادات جيدة منذ عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي.