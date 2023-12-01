ميرنا وليد - بيروت - خطفت نجمة "حريم السلطان" التركية مريم أوزرلي الأضواء خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتألقت مريم بفستان أحمر طويل تميّز بقصة مميزة من أعلى تشبه الكورسيه أما تنورته فجاءت بذيل وتدلت قطعتا قماش من الخصر نزولاً من الوراء واللافت أنها وضعت غطاء أحمر للرأس رغم أن فستانها جاء من دون حمالتي كتف.

ويمكن تشبيه إطلالة مريم بـ "Chaperon rouge " وجاءت بتوقيع المصممة اللبنانية نور فتح الله المشهورة بأنها ألبست العديد من النجمات من بينهن : نوال الزغبي، الفنانة وعد، نسرين طافش وغادة عبد الرازق، أميمة طالب، نرمين الفقي، دنيا سمير غانم،

كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي "Chaperon rouge" بتصميم لبناني بمهرجان البحر الأحمر-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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