فرح يوسف تختار لوناً صادماً لشعرها ولهذا بدت شفتاها غريبتان-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة السورية فرح يوسف أن تغيّر لون شعرها لكنها صبغته بلون غريب وغير معتاد انقسم حوله متابعوها، فمنهم من أعجبه ومنهم من رآه غريباً.



ومن المعروف أن فرح يوسف تحب أن تحدث تغييرات دائمة في شكلها وتركز في ذلك على صبغ شعرها كل فترة بلون مختلف.

وقد نشرت فرح صوراً حديثة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت فيها بشعر برتقالي اللون "أورانج" وأرفقت الصور بتعليق :"مابعرف لبش هيك طالع تمي الصراحة مابعرف من الضو ولا من ال gloss طالع عن الشفّة و لا شادو غلط بس ابداً مو هيك شكل تمي بالحقيقة، و بتقدرو تشوفو البوستات اللي قبل ك صور توضيحية".