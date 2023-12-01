فن ومشاهير

صافيناز تطل على محبيها من جديد بتنورة قصيرة وتوب جريئة-بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - اشتاقت الراقصة الروسية المقيمة في مصر إلى جمهورها وقد عبّرت عن شوقها في نشرها محموعة من الصور لها بدت فيها بتنورة قصيرة وكروب توب بقصة منخفضة عند الصدر أثارت استحساناً وتعليقات كثيرة من محبيها.


وقد أرفقت صافيناز منشورها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق جاء فيه :"اشتقت إليكم" من شرم الشيخ.
إشارة إلى أن صافيناز دائماً ما تظهر على طبيعتها وبعفويتها المعتادة ولكن بملابس جريئة وكذلك بملابس السباحة على البحر وتنال تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لجمالها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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