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ميرنا وليد - بيروت - اشتاقت الراقصة الروسية المقيمة في مصر صافيناز إلى جمهورها وقد عبّرت عن شوقها في نشرها محموعة من الصور لها بدت فيها بتنورة قصيرة وكروب توب بقصة منخفضة عند الصدر أثارت استحساناً وتعليقات كثيرة من محبيها.
وقد أرفقت صافيناز منشورها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق جاء فيه :"اشتقت إليكم" من شرم الشيخ.
إشارة إلى أن صافيناز دائماً ما تظهر على طبيعتها وبعفويتها المعتادة ولكن بملابس جريئة وكذلك بملابس السباحة على البحر وتنال تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لجمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز تطل على محبيها من جديد بتنورة قصيرة وتوب جريئة-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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