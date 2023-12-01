ميرنا وليد - بيروت - بحضور مخرج فيلم "شماريخ" عمرو سلامة، وأبطال الفيلم آسر ياسين، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، شهدت فعاليات اليوم الأول من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض العالمي الأول لفيلم "شماريخ"
وقال المخرج المصري عمرو سلامة في كلمته قبل عرض الفيلم: "مهرجان البحر الأحمر له معزة خاصة عندي لأني اتولدت في جدة وعشت فيها طفولتي، وبعد 25 سنة رجعت لها في مهرجان سينمائي ماكنتش أتخيل وأنا طفل إنه ممكن يكون موجود".
وأضاف: "تعبنا في الفيلم وبذلنا فيه مجهود كبير وبشكر كل اللي اشتغلوا معايا فيه".
وفيلم "شماريخ" هو فيلم أكشن درامي، تدور أحداثه عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر، ولديه مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل محامية، وهذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام من شخص يصعب جدا عليه قتله.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة : "أنا إتولدت في جدة ومهرجان البحر الأحمر له معزة خاصة عندي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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