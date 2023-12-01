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ميرنا وليد - بيروت - أدى الفنان المصري محمد رمضان ضهر اليوم، صلاة الجمعة في مدينة اسطنبول التركية ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر الحالة، خلال تواجده في إسطنبول لأداء صلاة الجمعة هناك.
ومن ناحية اخرى أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادي” وكتب عبر حسابه : "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".
وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة على قناتي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - حشد من المعجبين يتجمهر أمام مسجد في إسطنبول بسبب محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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