أيتن عامر تدعم الشعب الفلسطيني : "اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة أيتن عامر دعم القضية والشعب الفلسطيني جراء استئناف القصف على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني بعد انتهاء الهدنة واستشهاد ما يقرب من 66 شهيد منذ صباح اليوم الجمعة.

ونشرت "أيتن" صورة قامت خلالها بالدعاء للشعب الفلسطيني في يوم الجمعة وعلقت قائلة: "دعاؤنا مع عودة القصف الوحشي الهمجي على غزة صباح اليوم".

وكشفت "أيتن" منذ بدء الحرب على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي عن صعوبة النوم بسبب الأحداث التي جرت هناك ومواصلة قصف الكيان الصهيوني قطاع غزة وسط استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

وشاركت الفنانة أيتن عامر بعدد من الأعمال الفنية مؤخرًا منها الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" والذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن أيتن عامر يعرض لها حاليًا مسلسل "عنبر 6 ج2" ويشاركها البطولة نخبة من نجمات الدراما التليفزيونية منهن صبا مبارك، فاطمة الصفي، رنين مطر، تأليف دعاء عبدالوهاب، وإخراج علي العلي.