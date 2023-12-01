أحمد بدير في بيروت وآيتن عامر في السعودية.. النجوم يدلون بأصواتهم الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ الجمعة أول أيام تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 وحرص العديد من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بعدد من الدول العربية.

ومن أبرز هؤلاء النجوم هو الفنان أحمد بدير الذي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية خلال تواجده في بيروت وتحديدًا بالسفارة المصرية هناك وتم تداول صور من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنان الكبير وهو يحرص على الإدلاء بصوته ولقائه بعدد من المسؤولين في السفارة.

إلى جانب الفنانة آيتن عامر التي أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية حيث عرض تقرير على قناة "القاهرة الإخبارية" وظهرت خلاله عامر وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة للمصريين المقيمين في الخارج على مدار 3 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل، على أن يتم بدء التصويت داخل مصر خلال 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.